Bei einem Einbruch in ein Magdeburger Einfamilienhaus haben Unbekannte Schmuck und Geld entwendet.

Magdeburg l Schreckmoment kurz vor Weihnachten: In den frühen Abenstunden des 22. Dezember 2019 sind Unbekannte in ein Eigenheim in Magdeburg im Goldammerweg eingedrungen. Entwendet wurde unter anderem Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe, ein Telefon, ein Tablet und Schmuck.

Laut Polizei kamen die Täter zwischen 16.45 und 18.20 Uhr. Zunächst hebelten die Unbekannten ein Bürofenster an der Rückseite des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt in Haus. Drinnen wurden Schublanden und Schränke durchwühlt. Mit der Beute verschwanden die Täter über die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei rät: