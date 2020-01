Bei einem Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Magdeburg sind eventuell auch Sparbücher verschwunden. Symbolfoto: Martin Rieß

Bei einem Einbruch in eine Filiale der Stadtsparkasse Magdeburg haben die Täter vermutlich auch Sparbücher mitgenommen.

Magdeburg l Am Sonnabend brachen unbekannte Täter in die Sparkassen-Filiale am Hasselbachplatz in Magdeburg ein. Sie schlugen ein Bürofenster ein, um in das Objekt eindringen zu können. Anschließend wurde ein Schrank mit Schließfächern aufgebrochen, in denen Sparbücher aufbewahrt werden.

Ob tatsächlich davon welche entwendet wurden, ist noch unklar, erklärte Sparkassen-Sprecher Mathias Geraldy am Sonntag auf Volksstimme-Nachfrage. „Wir werden die Kunden kontaktieren, deren Schließfächer betroffen sind, um eine Bestandsaufnahme zu machen“, kündigte er an.

Die Polizei hat die Spuren am Tatort sowie die Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera gesichert. Der Tatzeitraum lag zwischen 19.10 und 20.48 Uhr.