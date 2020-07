Die Polizei in Magdeburg sucht nach einem Einbruch in ein Auto Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0391/5463292 entgegengenommen. Symbolfoto: Anja Guse

Unbekannte haben es in Magdeburg auf das Werkzeug in einem Firmenauto abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg l Aus einem Opel haben Unbekannte am Wochenende Werkzeug gestohlen. Der Firmenwagen stand in Magdeburg in der Flechtinger Straße im Stadtteil Stadtfeld-West. Um an die Beute zu gelangen, schlugen der oder die Täter laut Polizei die Heckscheibe des Wagens ein.

Die Polizei sicherte Spuren am Auto. Welches Werkzeug genau gestohlen wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Auch zum Wert gibt es noch keine Angaben.

Anwohner oder Passanten, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0391/546-3292 zu melden.