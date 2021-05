Eine Integrationshelferin für Magdeburgs Klinikpersonal

Knapp fünf Prozent der Mitarbeiter im Klinikum Magdeburg in Neu-Olvenstedt stammen nicht aus Deutschland. Ihnen das „Ankommen“ in betrieblicher als auch bürokratischer Sicht zu erleichtern, ist die Aufgabe von Katalin Janigáné-Prokai. Sie ist seit dem 1. April Integrationsbeauftragte am Klinikum Magdeburg, teilte das Haus mit.

Magdeburg - vs

90 der rund 1900 Mitarbeiter im Klinikum Magdeburg seien „nicht-deutscher“ Herkunft. Und in Zukunft sollten noch mehr ausländische Fachkräfte mit ihrer Expertise die hiesigen Mitarbeiter unterstützen. „Das Rekrutieren ausländischer Fachkräfte allein reicht jedoch nicht aus“, sagt Dr. Katalin Janigáné-Prokai in einer Pressemitteilung des Klinikums. Wichtig sei vor allem die Integration der Frauen und Männer. Deshalb unterstütze die promovierte Germanistin seit dem 1. April 2021 das Klinikum Magdeburg als Projektleiterin Integration.

„Nur wenn sich Mitarbeiter mit Migrationshintergrund hier wohl und angekommen fühlen, dann werden sie auch hierbleiben“, sagt Katalin Janigáné-Prokai. Ihre Wurzeln stammten aus Ungarn, seit 2003 lebe sie in Deutschland. Was für eine gelungene Integration nötig ist, habe sie selbst erfahren. „Das A und O ist die Sprache“, sagt sie. Denn ausländische Fachkräfte hätten in dem Zusammenhang vor allem mit einem ganz bestimmten Vorurteil zu kämpfen: „Meist werden mangelnde Sprachkenntnisse mit fehlender Fachkenntnis gleichgestellt.“ Bereits in Ungarn und in Deutschland habe Katalin Janigáné-Prokai „Deutsch als Fremdsprache“ unterrichtet, heißt es in der Mitteilung weiter. Aus dieser Erfahrung wisse sie, dass dieses Vorurteil in allen Berufsfeldern vorherrsche. „Hier kann ich ansetzen, indem ich Lehrwerke empfehle oder die Kollegen fachsprachlich betreue“, sagt die 48-Jährige, die seit 2015 zudem zertifizierte Dozentin für Deutsch für medizinische Fachkräfte sei.

Damit eine nachhaltige Integration gelinge, sieht die Projektleiterin nicht nur den ausländischen Mitarbeiter in der Pflicht. Denn: Integration funktioniere nur, wenn beide Seiten mitmachten und einander Akzeptanz und Wertschätzung zeigten. Aus ihrer Sicht könnten da schon Kleinigkeiten helfen. „Man kann etwas langsamer reden und auf die Aussprache achten“, nennt sie ein Beispiel.

Dass den ausländischen Kollegen ein Mentor an die Seite gestellt werde, ähnlich wie bei den Auszubildenden, sieht sie ebenso als einen wichtigen Baustein der Integration. Im Grunde sehe sie sich als Ansprechpartnerin und Vermittlerin.

Integration sei kein Hexenwerk, jedoch bedürfe es Zeit. „Alle müssen sich bewusst sein, dass solch ein Prozess bis zu zwei Jahre dauern kann“, sagt sie. Man müsse Mut und Zuversicht haben, sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer und Kollege. Doch es lohne sich.

Einerseits sei da der bundesweite Personalmangel in Krankenhäusern. Andererseits seien da die neuen Kollegen, die andere Einflüsse mit sich brächten. „Ausländische Fachkräfte sind eine Bereicherung in jeder Hinsicht“, sagt die 48-Jährige. Dem Klinikum Magdeburg sei das Thema Interkulturelle Öffnung wichtig. Denn nicht nur Katalin Janigáné-Prokai sei neu in dem städtischen Unternehmen, auch ihre Stelle als Projektkoordinatorin Integration sei neu geschaffen worden. Von den aktuell 90 internationalen Fachkräften im Klinikum Magdeburg seien 58 im ärztlichen Dienst tätig.

Im Pflegebereich würden in Zukunft ebenso vermehrt ausländische Fachkräfte erwartet. Bei den neuen Kollegen soll die Projektleiterin unter anderem den langen Prozess des Anerkennungsverfahrens betreuen und die betriebliche Integration begleiten. Gleichzeitig habe sie sich auf die Fahne geschrieben, die deutschen Mitarbeiter auf allen Ebenen zu sensibilisieren. „Integration hört nicht damit auf, dass man den neuen Kollegen vom Flughafen abholt“, zieht sie einen Vergleich.

Sie, ihr Mann und ihre gemeinsame Tochter besäßen seit 2018 neben der ungarischen ebenso die deutsche Staatsbürgerschaft. Seit 2004 lebe die kleine Familie in Magdeburg. „Hier haben wir unsere Wahlheimat gefunden“, sagt sie. Das sei ein Gefühl, das sie sich für andere Kollegen mit ausländischen Wurzeln ebenso wünscht. Im Klinikum Magdeburg könnten sie zumindest ihre berufliche Heimat finden, da ist sich Katalin Janigáné-Prokai sicher.