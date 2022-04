Eine Mittelinsel soll Fußgänger über Magdeburger Verkehrsachse lotsen

Fußgänger haben es in Magdeburg schwer, den Kümmelsberg zu überqueren. Hilfe soll in in Form einer Mittelinsel geben.

Im Bereich des Fenchelweges soll eine Mittelinsel Fußgänger das Überqueren der viel befahrenen Straße Am Kümmelsberg ermöglichen. Für eine Abbiegespur in das neue Eigenheimgebiet ?Kümmelsberg-West? ist ein Eingriff in den Lärmschutzwall (Bildhintergrund) nötig.

Magdeburg - Während der Hauptverkehrszeiten am Morgen und späten Nachmittag haben es Fußgänger und Radfahrer schwer, die Straße Am Kümmelsberg zu überqueren. Der Wunsch nach einer Querungshilfe besteht daher seit längerem und soll schon bald von der Stadtverwaltung umgesetzt werden. Dies geht aus einer Stellungnahme aus dem Rathaus hervor, nachdem der Stadtrat im Juli die Prüfung einer solchen Überquerungshilfe beschlossen hatte. Nach Auskunft des Beigeordneten Jörg Rehbaum (SPD) befindet sich das Vorhaben bereits in der Vorplanung. Die Querungshilfe in Form einer Mittelinsel soll allerdings nicht wie beantragt im Abschnitt zwischen Fenchelweg und Harsdorfer Berg, „jedoch zwischen Fenchelweg und Emdener Weg errichtet werden“.