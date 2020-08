Ein Mann hat in einer Straßenbahn in Magdeburg Passanten mit dem Messer bedroht. Eine Frau wurde verletzt.

Magdeburg l Gegen 15.40 Uhr ist es am Donnerstag zu einer Messerattacke in einer Magdeburger Straßenbahn gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, soll ein Mann in Höhe Milchweg Fahrgäste in der Bahn mit einem Messer bedroht und angegriffen haben.

Eine Frau sei dabei leicht verletzt worden, so die Polizei. Der Täter wurde bereits festgenommen. Sein Motiv und Einzelheiten zum Tatverdächtigen sind noch unklar.