Die Magdeburger Feuerwehr musste am Dienstagabend (15. Oktober) zu einem Brandeinsatz nach Beyendorf-Sohlen ausrücken. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.

Einfamilienhaus in Magdeburg steht in Flammen

Magdeburg - Die Magdeburger Feuerwehr ist am Dienstagabend (15. Oktober) zu einem Brand in den Ortsteil Beyendorf-Sohlen alarmiert worden. Im Wohngebiet Am Kirschberg hatte ein Einfamilienhaus Feuer gefangen. Kurz nach 19 Uhr stand das Gebäude augenscheinlich in Vollbrand.

Um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, kommt es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Dieser dauert zur Stunde noch an. Weitere Informationen waren mit Hinweis auf die laufende Brandbekämpfung vor Ort vorerst nicht zu erhalten. Nach ersten Erkenntnissen soll es jedoch keine Verletzten gegeben haben, hieß es aus der Leitstelle.

Die Zufahrt in den Ortsteil über die Sohlener Straße ist von Einsatzkräften der Feuerwehr temporär gesperrt worden. Autos mussten umkehren oder am Straßenrand parken. Auch der Linienbus der Magdeburger Verkehrsbetriebe konnte nicht passieren.