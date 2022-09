Einkaufen in Magdeburg: Was hilft gegen fehlenden Geschäftemix?

Dönerläden, Spätshops und Friseursalons statt vielfältiger Fachgeschäfte. Anwohner in Magdeburg-Sudenburg äußern sich besorgt über die „einseitige Entwicklung“ der Halberstädter Straße. Wie die Situation in der Stadtverwaltung eingeschätzt wird.

Ein Blick in die Halberstädter Straße in Magdeburg-Sudenburg.

Magdeburg - Mit Sorge schauen Anwohner auf die Entwicklung des Geschäftsangebots in Sudenburg, besonders entlang der Halberstädter Straße. „Wir erleben, dass die ,Halber’ mit neuen Geschäftseröffnungen immer einseitiger wird“, meinte Bernd Willerding, Sprecher der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Sudenburg bei der Sitzung am Dienstagnachmittag in der Feuerwache.