Einstige Aerosol-Arena in Magdeburg bleibt weiter in der Warteschleife

Magdeburg

Meterlang türmte sich auf dem Gelände der früheren Aerosol-Arena noch Ende des Jahres der Müll. Das ist inzwischen Geschichte, wie der Magdeburger Dennis Rodenhauser von der Firma YES, AND... productions GmbH & Co. KG auf Nachfrage berichtet. „Der Müll wurde beräumt“, sagt er, nun werde am Konzept für die neue Nutzung der einstigen Aerosol-Arena gearbeitet.

Doch die Corona-Pandemie, die ihn in seinen anderen Firmen stark einbindet und angesichts teils strenger Lockdowns kaum Veranstaltungen und weniger persönliche Treffen ermöglicht, habe den Unternehmer dabei ausgebremst. Er entwickelt das Konzept nach Absprache mit dem Eigentümer und will versuchen, Kreativem mit einem wirtschaftlich tragfähigen Konzept Raum zu geben.

Das Herzstück soll eine offene Werkstatt sein

Erst wenn dieses Konzept steht, wolle sich Dennis Rodenhauser an die Stadt wenden, um nicht mit Luftschlössern um Fördergeld und Unterstützung zu bitten. Ein wenig träumen darf man aber trotzdem. Und das tut auch Dennis Rodenhauser. Er wünscht sich für das riesige Areal einen Raum, der viele Synergien, Symbiosen und positive Effekte möglich macht.

Vorstellbar wäre aus seiner Sicht etwa, dass eine Universität ihren experimentellen Bereich auf das Gelände auslagert und ihre Technik mit Unternehmern oder Künstlern, die sich dort ebenfalls ansiedeln könnten, teilt. Herzstück aber soll eine offene Werkstatt sein, dazu die Werkstätten der Uni, vielleicht Ateliers und Werkstätten des Theaters und im Idealfall auch noch Ateliers für Künstler. Gastronomie und eine kulturelle Bespielung des Geländes sollen das Konzept abrunden. Wichtig sei ihm dabei ein möglichst niedrigschwelliger Zugang. „Wir wollen auch jene Leute anziehen, die gar nicht wissen, dass sie Innovatoren sind, die in festen Strukturen leben, aber sagen ,Eigentlich müsste man mal’“, sagt Rodenhauser. Und was ist mit Graffiti-Projekten? Dazu sagt Rodenhauser: Die Hall of Fame könne er nach wie vor zur Verfügung stellen. Sie soll aber mehr auf die Stadt und die Region Magdeburg ausstrahlen.

Künstler und Kreative sollen bezahlbares Angebot erhalten

Seine Ideen seien jedoch noch keine Pläne, seien noch ins Unreine gesprochen, hätten noch keine finanzielle Basis. „Wir haben jetzt unsere Fühler ausgestreckt, um abzuklopfen, wer Interesse hätte, das Gelände zu nutzen, und sind auch auf der Suche nach möglichen Investoren“, berichtet Rodenhauser. Das Interesse, das Gelände zu nutzen, sei durchaus vorhanden. Ziel sei aber, den kreativen Machern der Stadt Magdeburg etwas anzubieten, das für sie finanziell auch leistbar sein werde. So müssten beispielsweise Informationen eingeholt werden, ob es Förderprogramme gibt, mit denen ein Gesamtkonzept und nicht der einzelne Künstler gefördert werden würde. Dem Künstler könnten dann die durch Subventionen günstigeren Räume angeboten werden. In Berlin gebe es so etwas bereits. In Sachsen-Anhalt aber habe er davon noch nicht gehört.

Ursprünglich war geplant gewesen, die Aerosol-Arena als europaweit bekanntes Graffiti-Projekt in die Kulturhauptstadt-Bewerbung der Stadt Magdeburg einfließen zu lassen. Verein und Stadt kamen aber nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Nachdem die Macher der Aerosol-Arena das Gelände verlassen hatten, wurde dort in einem Becken in einer Lagerhalle eine große Menge Müll entdeckt. Der Müll war mit Erde abgedeckt worden. Mutmaßlich ist der Müll von den Machern der Aerosol-Arena hinterlassen worden, denn in den Bergen von Abfall fanden sich Akten, die auf den Vereinschef der Aerosol-Arena hindeuten.