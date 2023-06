Dach droht einzustürzen: Kita in Magdeburg teilweise gesperrt

Magdeburg - Eine Kindertageseinrichtung im Magdeburg ist seit kurzer Zeit teilweise gesperrt. Ein kompletter Flügel mit gut 300 Quadratmeter Fläche darf nicht mehr betreten werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Das Dach droht einzustürzen, informierten Vertreterinnen vom Träger der Einrichtung am 7. Juni 2023 in der Sitzung der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Neustädter See. Beim nächsten starken Regen...