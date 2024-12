Eltern-Ärger in Magdeburg: Schule soll Abiturstufe verlieren

Magdeburg - An fünf Schülern hängt es wohl, ob 70 weitere Jugendliche ab dem kommenden Schuljahr eine andere Schule in Magdeburg besuchen müssen. Denn so viele Schüler fehlen derzeit der Integrierten Gesamtschule (IGS) Regine Hildebrandt, um ihre Abiturstufe vollzubekommen.