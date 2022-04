Eltern der Dreisprachigen Grundschule in Magdeburg werden Verkehrshelfer

Die Verkehrssituation vor der Dreisprachigen Grundschule in Magdeburg ist angespannt. Um sie zu verbessern, haben sich 30 Eltern jetzt zu Verkehrshelfern ausbilden lassen.

Magdeburg - In neongelben Sicherheitsjacken der Verkehrswacht stehen Jens Liebig und Juliane Fox am Montagmorgen in der Peter-Paul-Straße. Mit ihren Verkehrskellen halten sie die Autofahrer auf, damit die Schüler der Dreisprachigen Grundschule sicher die Straße überqueren können. Auch ihre eigenen Kinder sind darunter.