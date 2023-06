Süß und saftig sollen sie sein. Aber nicht zu weich. Am besten schmecken Erdbeeren frisch aus dem Garten. Wer keinen hat, kann auf entsprechenden Plantagen selbst pflücken. Das nutzen viele Magdeburger, wie ein Besuch auf der Plantage an der Halberstädter Chaussee zeigt.

Ottersleben - Es ist noch recht früh an diesem Sonnabend. Doch auf dem Feld sind schon etliche Menschen unterwegs. Auf der Jagd nach den besten Früchten. Zum Naschen, um sie mit einem Eis zu genießen, um einen Kuchen zu backen oder eine Bowle zu mixen. Erdbeeren sind so vielfältig. Und gesund obendrein. Doch die Trockenheit der zurückliegenden Wochen geht auch an den Sommerfrüchten nicht spurlos vorbei, wie der Besuch auf der Plantage von Klaus-Dieter Gummert an der Halberstädter Chaussee offenbart.