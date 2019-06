Im Alten Rathaus in Magdeburg tagt der Stadtrat. In dem denkmalgeschützten Gebäude haben die Fraktionen ihre Räume. Aber auch der Oberbürgermeister hat hier seinen Sitz. Symbolfoto: Martin Rieß

Worüber berät der Stadtrat Magdeburg und welche Themen werden am meisten diskutiert? Ergebnisse hier im Live-Ticker:

Magdeburg l Der Stadtrat Magdeburg entscheidet am 13. Juni 2019 letztmals in dieser Zusammensetzung über wichtige Themen, die die Stadt bewegen. Auf der Tagesordung stehen beispielsweise der Grundsatzbeschluss zur Gründung einer Akademie für Musik und Darstellende Kunst und die Instandhaltung und Sanierung der Schwimmhalle in der Großen Diesdorfer Straße

Wie der Stadtrat Magdeburg abstimmt, können Sie hier im Ticker live mitverfolgen.