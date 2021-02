Die Polizei war im Einsatz, da in Magdeburg ein Kind von einem Hund verletzt wurde. Symbolfoto: Martin Rieß

In Magdeburg wurde ein Kind auf einem Spielplatz von einem Hund verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Magdeburg (vs) l Mit einer drei Zentimeter langen Bisswunde im Bauch musste ein fünfjähriges Kind am 12. Februar 2021 im Klinikum Magdeburg behandelt werden. Zuvor hatte es mit dem Kind einer Hundehalterin gespielt. Als es an dem angeleinten American Bully vorbeiging, biss der Hund zu. Lebensgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, heißt es im Bericht der Polizei.

Das Ordnungsamt Magdeburg wurde mit den weiteren Ermittlungen zu möglichen Verstößen der Halterpflichten betraut. Gegen die Halterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.