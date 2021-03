Eine 27-Jährige ist in Magdeburg in einer Straßenbahn von Unbekannten mit sexuellem Hintergrund beleidigt worden.

Magdeburg l Wie eine Polizeisprecherin in Magdeburg dazu weiter berichtete, habe sich der Vorfall am 7. März 2021, zwischen 12.10 Uhr und 12.25 Uhr, in einer Straßenbahn im Bereich der Magdeburger Innenstadt ereignet.

Laut Reviersprecherin Heidi von Hoff sei zum Ablauf folgendes bekannt: Die 27-Jährige Frau aus Halle habe sich am Sonntagmittag gemeinsam mit einem Bekannten in einer Straßenbahn der Linie 4 aufgehalten. Am Haltepunkt Hauptbahnhof bestiegen zwei unbekannte Männer ohne Mund-Nasen-Schutz die Bahn. Einer der beiden Männer habe anzügliche, sexuelle Beleidigungen von sich gegeben, die an die 27-Jährige gerichtet waren. Diese Äußerungen verstärkte er durch vulgäre Gestik und Mimik, so von Hoff weiter. Am Haltepunkt City Carré verließen die beiden unbekannten Männer die Bahn.

Hinweise von Zeugen erwünscht

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: circa 185 Zentimer groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt, rötlich/schwarze Haare – Igelschnitt, augenscheinlich europäischer Herkunft, schlanke Gestalt.