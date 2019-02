Die Polizei sucht nach Tätern, die in der Albert-Vater-Straße in Magdeburg auf die Scheiben eines parkenden Audi A3 geschossen haben. Symbolfoto: Anja Guse

Die Polizei Magdeburg sucht nach bislang unbekannten Tätern, die mit Metallkugeln in Stadtfeld-Ost geschossen haben.

Magdeburg (ri) l In der Albert-Vater-Straße in Magdeburg haben am Freitag bislang unbekannte Täter zwischen 22 und 22.30 Uhr die Scheiben eines parkenden Audi A3 beschossen. Neben dem Fahrzeug sicherte die Polizei eine 0,5 Zentimeter große Metallkugel.

Zum Hintergrund und der Motivation der Tat liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Personen waren durch die Tat nach bisherigem Ermittlungsstand nicht in Gefahr. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Wenige hundert Meter entfernt schossen vermutlich die gleichen Täter mit Metallkugeln in die Verglasung einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses. Hierbei wurde die äußerte Scheibe der Verglasung durchschlagen, an der inneren Scheibe prallte die Kugel jedoch ab. Vor der Tür wurden ebenfalls 0,5 Zentimeter große Metallkugeln gefunden.

Bilder Blick auf ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Symbolfoto: Martin Rieß



Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546 32 91 entgegen.