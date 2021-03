An diesem Abhang am Bergwerkmuseum in Wildemann im Harz bei Goslar ereignete sich der tragische Unfall, bei dem vier Kinder einer Magdeburger Grundschule abstürzten. Archivfoto: Landkreis Goslar

Vier Magdeburger Grundschüler sind im Sommer 2019 bei einer Klassenfahrt im Harz verletzt worden. Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen.

Goslar/Magdeburg l Das Unglück hatte sich im Sommer 2019 im Besucherbergwerk „19 Lachter Stollen“ in Wildemann bei Goslar ereignet. Als die 16 Schüler der Grundschule Diesdorf sich am Museum an einem Holzzaun zu einem Gruppenbild aufstellten, brach die obere Holzstrebe und drei Mädchen und ein Junge im Alter von zehn und elf Jahren stürzten drei Meter tief nach unten. Ein damals zehnjähriges Mädchen erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die anderen drei Kinder kamen in umliegende Krankenhäuser, konnten diese aber am Tag darauf wieder verlassen.



Daraufhin waren von der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen drei Mitglieder des Vorstands des gemeinnützigen Betreibervereins des Bergwerks Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet worden. „Die Ermittlungen haben ergeben, dass zwei der drei Beschuldigten wussten, dass ein Teil des Zaunes morsch war. Obwohl bekannt war, dass weiterhin angemeldete Schulklassen zum Stollen kommen wollten, haben sie es versäumt, auf den morschen Zaun hinzuweisen und diesen durch Flatterband oder Schilder als unsicher zu kennzeichnen“, erläuterte Staatsanwalt Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig gestern.



Geländer sollte wenige Tage später repariert werden

Besonders tragisch: Eine Reparatur des Geländers war einige Tage später geplant gewesen. Laut Staatsanwaltschaft war seitens des Vereins vorgesehen, einen Pfosten auszutauschen. Dazu war es aber wegen des Unfalls nicht mehr gekommen.



Für die Staatsanwaltschaft war hier also von einer fahrlässigen Verursachung des Unfalls durch die beiden Beschuldigten (57 und 64 Jahre alt) auszugehen. Der dritten Beschuldigten (73) war kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten nachzuweisen, da sie von der Baufälligkeit des Geländers nicht gewusst habe.



„Da die beiden anderen Beschuldigten strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten sind und der Fahrlässigkeitsvorwurf für sich genommen eher leicht wiegt, ist das Verfahren mit Zustimmung des Amtsgerichts Clausthal-Zellerfeld gegen eine Zahlung zugunsten des schwer verletzten Mädchens zur Anrechnung auf ein Schmerzensgeld in Höhe von jeweils 1000 Euro eingestellt worden“, sagte Staatsanwalt Wolters.



Betreuer traf keinerlei Schuld

Dabei sei besonders berücksichtigt worden, dass sich der Unfall im Bereich des Ehrenamts der Beschuldigten abgespielt hat. „Diese haben unentgeltlich für die Allgemeinheit das Bergwerk aufrechterhalten. Sie müssen nun im Bereich dieses grundsätzlich als sehr positiv zu bewertenden Ehrenamts Verantwortung für den Unfall übernehmen. Es handelt sich um einen Fahrlässigkeitsvorwurf, der jeden im Rahmen eines sozialen Engagements treffen könnte, daher wurden weitergehende Maßnahmen trotz der massiven Verletzungen nicht für erforderlich erachtet“, erklärte der Staatsanwalt. Ob und in welcher Höhe die Geschädigte gegebenenfalls weiteres Schmerzensgeld oder Schadensersatz erhält, bleibt etwaigen zivilrechtlichen Schritten des Opfers beziehungsweise deren Familie vorbehalten, hieß es gestern. Die Betreuer Grundschulgruppe traf bei dem Unglück keine Schuld. Für sie sei zu keinem Zeitpunkt ersichtlich gewesen, dass das Geländer morsch war, sagte der Staatsanwalt.