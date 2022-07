Erneute Gleisbauarbeiten in der Pettenkoferstraße in Magdeburg

Die Pettenkoferstraße in Magdeburg ist erneut wegen Gleisarbeiten gesperrt. Grund für die Sanierungsmaßnahme ist der zunehmende Schwerlastverkehr. In Richtung Rothensee wird der Verkehr umgeleitet.

Magdeburg - In der Pettenkoferstraße in Magdeburg haben erneut Gleisbauarbeiten begonnen. Ein 300 Meter langer Abschnitt zwischen Schöppensteg und Rothenseer Straße ist diesmal an der Reihe, wie Tim Stein, Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) auf Volksstimme-Anfrage mitteilt. „Dort werden die Randplatten zwischen Schiene und Fahrbahn ausgebaut und gegen Asphalt ersetzt“, beschreibt er, was dort passiert. Grund für diese Maßnahme sei die starke Belastung durch den zunehmenden Schwerlastverkehr.