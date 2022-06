Erneuter Brand im Magdeburger Restaurant Seeblick

Im Restaurant Seeblick am Neustädter See in Magdeburg ist es zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Erneut hat die Photovoltaikanlage auf dem Dach Feuer gefangen.

Magdeburg - Die Magdeburger Feuerwehr musste am Nachmittag des 7. Juni 2022 zum Restaurant Seeblick im Stadtteil Neustädter See ausrücken. Ein Feuer war am Gebäude ausgebrochen. Die Rauchwolke war weithin sichtbar und konnte auch noch in der Innenstadt und darüber hinaus beobachtet werden.