Ersatz für Magdeburger Hermann-Gieseler-Halle wird immer teurer

Die Kosten für Sporthallenneubau am Lorenzweg in Magdeburg schnellen in die Höhe. Sie steigen um 4,5 Millionen auf 15,4 Millionen Euro.

Baustelle für die Sporthalle am Lorenzweg in Magdeburg.

Magdeburg - Bauen wird vor allem aufgrund steigender Materialkosten auch in Magdeburg immer teurer – das ist kein Geheimnis. Immer wieder müssen aus diesem Grund die Planungen für städtische Bauvorhaben zum Beispiel für Schulen nach oben angepasst werden. Und auch der Bau der neuen Sporthalle am Lorenzweg kommt nicht ungeschoren davon. Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten, die anderthalbmal so groß sind wie in der vom Stadtrat beschlossenen Entwurfsplanung. Im Bauausschuss wurden die Gründe diskutiert.