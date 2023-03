Die Bundesstraße B1 wird in den kommenden Jahren zur Dauerbaustelle. Erst wird eine Straßenbahnstrecke quer über die Straße gebaut. Dann steht ein Brückenbau an.

Erst Bahn, dann Brücke: B1 in Magdeburg wird jahrelang zur Baustelle

Die B1/Albert-Vater-Straße in Magdeburg wird zur Dauerbaustelle.

Magdeburg - Kaum steht mit der Eröffnung des City-Tunnels am Hauptbahnhof das Ende einer Dauerbaustelle an, warten schon weitere Hindernisse auf die Magdeburger. Die Sperrung der Hallischen Straße startet kurz nach der Tunnelöffnung. Und auch am Magdeburger Ring wird bereits eifrig gebuddelt.