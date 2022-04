Erst Party, dann Prüfung: Magdeburger Gymnasiasten feiert letzten Schultag

In Magdeburg sind die Gymnasiasten los. Die Zwölftklässler feiern ihren letzten Schultag mit lauten Trillerpfeifen und bunter Kleidung.

Magdeburg - Mit lauten Trillerpfeifen und in bunten Outfits zogen am 22. April 2022 die Magdeburger Gymnasiasten durch die Stadt, um ihren letzten Schultag zu feiern. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium im Stadtteil Reform begrüßten die Zwölftklässler die unteren Jahrgänge mit Lippenstift für ihre Gesichter.