In Magdeburg sind zwei Ladendiebe erwischt worden. Sie hatten ihre Taschen für den Diebstahl präpariert.

Magdeburg (vs) l Die erste Diebstahlshandlung wurde von einem Ladendetektiv in einem Geschäft in der Kantstraße in Magdeburg gegen 16 Uhr bemerkt. Dieser konnte einen 19-jährigen Mann dabei beobachten, wie er mehrere Flaschen mit einem Warenwert in mittlerer dreistelliger Höhe in seinen Rucksack steckte. Im Anschluss verließ er das Lebensmittelgeschäft, ohne dass der Alarm ausgelöst wurde. Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige den Rucksack für derartige Diebstahlshandlung präpariert hatte, teilte die Polizei mit.

Zu einem ähnlichen Sachverhalt kam es gegen 17.45 Uhr in der Halberstädter Straße. Auch in diesem Fall beobachtete ein Ladendetektiv eine Diebstahlshandlung und stellte bei dem 16-jährigen Täter ebenfalls eine präparierte Einkaufstasche fest. Die präparierten Taschen wurden in beiden Fällen sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.