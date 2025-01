In der Innenstadt soll in wenigen Monaten ein Restaurant eröffnen. Es geht – im wahrsten Sinne – um ein Angebot auf hohem Niveau.

Essen in Magdeburg: Ab Herbst gibt es die Mahlzeit mit Aussicht

Restaurant an besonderem Ort

Diese Terrasse in Magdeburg wird zu einem Restaurant mit besonderer Aussicht ausgebaut.

Magdeburg. - Im Herbst soll es so weit sein: In Magdeburg geht eine neue Gastronomie an den Start. Der Anspruch: auf hohem Niveau. Gleiches gilt angesichts der exponierten Lage mit exklusivem Blick auf die Stadt auf jeden Fall auch für die Örtlichkeit.