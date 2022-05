Evangelische Sekundarschule Magdeburg kehrt mit Fußmarsch in saniertes Haus zurück

Magdeburg - „Back to Buckau“ – zurück nach Buckau lautet das Motto für die Evangelische Sekundarschule Magdeburg am 1. November 2021. Die Zeit im Ausweichquartier an der Agnetenstraße (Stadtteil Alte Neustadt) endet nach zweieinhalb Jahren, die Sanierung und der Umbau des Schulhauses an der Freien Straße (Stadtteil Leipziger Straße) sind kurz vor dem Ende. Zu Fuß kehren die 250 Schüler, Lehrer und Mitarbeiter aus der Schul-WG mit dem Stiftungsgymnasium in ihr altes, neues Quartier zurück.