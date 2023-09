Magdeburg - Dem Einzug einer „Hans-im-Glück“-Filiale im ehemaligen McDonald’s am Breiten Weg droht eine Verzögerung aus einem ganz bestimmten Grund. Dennoch könnte zur Weihnachtszeit der Standort öffnen. Das ist die Idee.

Wer am ehemaligen McDonald’s am Breiten Weg vorbeischlendert, der stellt so gut wie keine Veränderung fest. Die Räume des Burgerbraters sind seit April vergangenen Jahres verschlossen und bis auf eine kurze Zwischennutzung des Heimatvereins Magdeburg nach wie vor verwaist.

Top-Lage – aber ungenutzt

Die ehemalige McDonald’s-Filiale am Breiten Weg. Hier soll „Hans im Glück“ einziehen. Vorher werde es eine Zwischennutzung während des Weihnachtsmarktes geben, hieß es von der Wobau. Foto: R. Schweingel

Das wirft Fragen auf, handelt es sich bei der zur Wobau gehörenden Fläche doch um eine Top-Lage in der City. Warum stockt es also? Und was ist dran an den Gerüchten über Probleme bei der Vermietung?

„Hans im Glück“ hat weiterhin Interesse

Wobau-Chef Peter Lackner gibt zu: Es handele sich um eine „zähe Situation“. „Hans im Glück hat nach wie vor Interesse. Aber nach unseren Informationen suchen sie einen Franchise-Nehmer, was sich schwieriger als gedacht darstellt.“

Die Wobau habe versucht, zu unterstützen und habe entsprechende Kontakte auch hergestellt, erklärt Lackner weiter. Man hoffe deshalb nach wie vor, dass „Hans im Glück“ einen Betreiber finde und dann in den ausverhandelten Vertrag eintrete. Bisher war nach Volksstimme-Informationen Ende 2024 grob als Einzugstermin avisiert.

Das historische Wandbild aus dem Jahr 1955 im ehemaligen Gastraum ist bereits restauriert. Es zeigt eine Ernteszene und soll vom Künstler Manfred Kandt stammen. Foto: Wobau

In den Räumen sei inzwischen dennoch etwas passiert. Das große historische Wandbild im ehemaligen Gastraum sei restauriert worden, so Lackner. Die Räume sollen zudem im Rahmen des kommenden Weihnachtsmarktes öffentlich zugänglich gemacht werden, so Lackner. Inhaltlich solle es um eine Nutzung gehen, die zum Weihnachtsmarkt passe, zum Beispiel etwas für Kinder.

Weihnachtsmarkt Magdeburg als Idee

Weihnachtsmarktgeschäftsführer Paul-Gerhard Stieger findet diese Vorstellungen grundsätzlich gut. „Wir kennen diese Möglichkeit jetzt erst seit an paar Tagen und können uns das auch vorstellen.“ Es müsse aber etwas Gemeinnütziges sein und dürfe nicht in Konkurrenz zu vorhandenen Angeboten des Weihnachtsmarktes stehen.

Unterdessen bleibt damit offen, ob und wann in den Räumen wieder eine Dauernutzung einzieht. Mit dem Aus von McDonald’s war für die Räume Bestandsschutz hinsichtlich Technik und Feuerschutz entfallen. Für eine neue Vermietung müssen die Räume daher mit Millionenaufwand umgebaut werden. Zuletzt hieß es, dass die Kosten von rund 2,5 Millionen Euro unter dem neuen Pächter und dem Vermieter aufgeteilt werden sollen. „Hans-im-Glück“ ließ eine Volksstimme-Anfrage vom Freitag zum aktuellen Stand unbeantwortet.

Gastro-Nutzung umstritten - lieber Mode-Boutique

Die Gastro-Nutzung ist zudem umstritten. IG Innenstadtchef Arno Frommhagen, der selbst in direkter Nachbarschaft ein Restaurant betreibt, hatte sich stets für ein hochwertiges Modegeschäft zur weiteren Belebung der City an dieser Stelle ausgesprochen. Wie schwer die Vermietung selbst in solchen guten Lagen sei, zeige nicht nur die lange Suche nach einer McDonalds-Nachfolge, sondern auch der neue Blaue Bock. Auch hier stehe eine Ladenfläche immer noch leer - ebenfalls in bester Lage.