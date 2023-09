Von vs

Wissenschaftler der Universität Magdeburg haben auf einem Forschungsschiff den Nordpol erreicht. Wie die Lage vor Ort ist, beschreiben sie in einem Brief.

Magdeburger Wissenschaftler schreiben Brief vom Nordpol

Die Magdeburger Wissenschaftlerin Carolin Mehlmann am Nordpol vor dem Forschungsschiff „Polarstern“.

Magdeburg - Die Wissenschaftler Carolin Mehlmann und Thomas Richter von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sind seit Wochen Teil der Besatzung eines Forschungsschiffes in der Arktis. Die Mathematiker vermessen unter anderem Eisschollen und berechnen deren Bewegungen – um Rückschlüsse auf den Klimawandel zu ziehen. Die Volksstimme begleitet ihren Weg. Heute berichten Mehlmann und Richter vom Erreichen des Nordpols in einer Mail an die Volksstimme.