Experten loben Magdeburgs spannende Baugeschichte

Fachleute aus Potsdam haben in Magdeburg Station gemacht und die Baustelle der Hyparschale besucht. Themen waren aber auch die Stadtentwicklung und die Elbe.

Für die Vertreter der Bundesstiftung Baukultur stand ein Besuch auf der Baustelle der Hyparschale auf dem Programm in Magdeburg. Dazu passt, dass sich die Stiftung zuletzt mit der Sanierung von Gebäuden auseinandergesetzt hat.

Magdeburg - Magdeburg ist eine Stadt voller Umbrüche. Beim Besuch der Bundesstiftung Baukultur hob Vorstandsvorsitzender Reiner Nagel diese Besonderheit der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt hervor. In kaum einer anderen deutschen Stadt ließe sich auf so engem Raum ein solch umfassender Streifzug durch die Geschichte der Baukultur in Deutschland unternehmen, sagte er gegenüber der Volksstimme.