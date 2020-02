Nach dem Diebstahl eines Audis in Magdeburg leitete die Polizei sofort eine Fahndung nach dem Wagen ein. Symbolfoto: Martin Rieß

Unbekannte haben in Magdeburg über Nacht einen Audi gestohlen.

Magdeburg (vs) l In Magdeburg-Nordwest ist in der Nacht zum 11. Februar 2020 ein Audi gestohlen worden. Der Wagen befand sich zum Zeitpunkt der Tat ordnungsgemäß verschlossen und geparkt im Bereich der Halteranschrift.

Der Diebstahl wurde am Dienstag gegen 5 Uhr festgestellt, als der graue PW Audi in Gebrauch genommen werden sollte. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen sowie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.