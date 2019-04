Nach den Randalen zur FCM-Aufstiegsfeier 2018 in Magdeburg sucht die Polizei öffentlich weiter nach Tatverdächtigen - mit neuen Bildern.

Magdeburg (dpa) l Fast ein Jahr nach der in Randale ausgearteten Aufstiegsfeier des 1. FC Magdeburg 2018 am Hasselbachplatz sucht die Polizei mit weiteren Fotos nach Tatverdächtigen. Am Freitag starteten die Kriminalisten die vierte Öffentlichkeitsfahndung. Das Amtsgericht Magdeburg habe der Veröffentlichung von Bildern von sieben weiteren Tatverdächtigen zugestimmt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Zudem wurden neue Bilder zu einem weiteren mutmaßlich Beteiligten veröffentlicht. Am 21. April hatte sich der 1. FC Magdeburg bei einem Heimspiel vorzeitig den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Tausende Fans versammelten sich danach am Hasselbachplatz. Es kam zu Krawallen am Magdeburger Hsselbachplatz. Dabei wurden 30 Beamte verletzt.

Hinweise erbittet die Kripo Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-1962.