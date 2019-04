Einen VW Multivan haben Unbekannte in Magdeburg von einem Gelände eines Autohändlers gestohlen.

Magdeburg l Unbekannte haben in Magdeburg in de rNacht zum 24. April 2019 einen VW T5 Multivan vom Firmengelände eines Autohandels in der Halberstädter Chaussee gestohlen. An dem schwarzen VW waren zum Tatzeitpunkt keine Kennzeichen angebracht, da das Fahrzeug zum Verkauf stand.

Noch während der Anzeigenaufnahme leitete die Polizei entsprechende Maßnahmen zum gestohlenen Fahrzeug ein, sodass dieser nun zur Fahndung ausgeschrieben ist und somit auch andere Polizeidienststellen Kenntnis über den Diebstahl des VW haben.