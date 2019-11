Die Polizei fahndet nach zwei Autos, die in Magdeburg gestohlen worden sind. Symbolfoto: Martin Rieß

Einen Audi und einen Nissan haben Unbekannte in Magdeburg entwendet. Die Fahndung nach den Fahrzeugen läuft.

Magdeburg (vs) l Zwischen Montagabend und Mittwochmorgen haben unbekannte Täter in Magdeburg einen Audi sowie einen Nissan gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Beide Fahrzeuge waren ordnungsgemäß im Bereich der jewieligen Halteranschriften geparkt. Der rote Audi Q5 befand sich zum Zeitpunkt der Tat in der Kretschmannstraße (Reform) und der blaue Nissan X-Trail in der Ziolkowskistraße (Neustädter See). Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Ermittlungsverfahren zu den beiden Fahrzeugen ein.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.