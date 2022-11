Fahrrad in Magdeburg: Geisterrad muss nach Vandalismus ausgetauscht werden

Magdeburg - Neu aufstellen musste der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Magdeburg am 24. November 2022 ein weißes Fahrrad am Universitätsplatz. Im März 2010 war dort an der Ausfahrt in Richtung Norden ein 67-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall zu Tode gekommen. Als Mahnung für Autofahrer hatte der ADFC vor einigen Jahren ein sogenanntes Ghostbike, deutsch Geisterrad, aufgestellt.