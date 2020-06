Die Polizei hat in Magdeburg in einem Kellerabteil mehrere Fahrräder entdeckt. Drei davon wurden zuvor als gestohlen gemeldet.

Magdeburg (vs) l Am 7. Juni 2020 wurden in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg-Reform diverse Fahrräder aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei erhielt am Sonntag, gegen 13:20 Uhr, die Meldung, dass sich in einem ungenutzten Kellerverschlag diverse Fahrräder befinden.

Beamte der Magdeburger Polizei fanden in dem besagten Keller mehrere Fahrräder und stellten diese im Anschluss sicher. Die Überprüfung der Fahrräder ergab, dass drei davon der Polizei als gestohlen gemeldet wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.