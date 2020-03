Die Feuerwehr musste am frühen Dienstagmorgen in Magdeburg zwei in Brand geratene Autos löschen. Symbolbild: Martin Rieß

In Magdeburg haben am frühen Dienstagmorgen zwei Autos gebrannt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Magdeburg (vs) l Im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld haben am frühen Dienstagmorgen zwei Autos gebrannt. Die Feuerwehr hat die Brände gelöscht.

Die Fahrzeuge waren zwischen 0.30 und 1 Uhr in Brand geraten. Zu dieser Zeit waren sie am ordnungsgemäß am Fahrbahnrand gesparkt. An den Autos der Marken Nissan, dieser war in der Gerhart-Hauptmann-Straße geparkt, und Ford, er stand in der Großen Diesdorfer Straße, entstand erheblicher Sachschaden.

Nachdem sie gelöscht waren, wurden die Fahrzeuge sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Magdeburg unter 0391/5463292 entgegen. Sie ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.