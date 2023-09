Traurige Bilder erreichten die Volksstimme-Redaktion. Sie zeigen Tauben mit schweren Verletzungen, zugefügt von Menschenhand, so der Verein Tieranker Magdeburg. Der Frust über Taubendreck und die vielen Krähen sitzt offenbar tief. Zeitgleich hat das Land den Schädlingsstatus der Stadttauben soeben aufgehoben. Was bedeutet das?

Taubenprojekte gibt es inzwischen in zahlreichen deutschen Städten. Ziel ist es, die Population von Stadttauben auf ein vernünftiges Maß zu bringen und dabei dennoch das Tierwohl zu beachten. In Stendal wird zum Beispiel schon erfolgreich ein Taubenhaus betrieben. In Magdeburg läuft die Diskussion noch.

Magdeburg - In der Wilhelm-Klees-Straße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost sind wie in der City Hunderte Stadttauben zu Hause. Leider inzwischen auch auf dem Balkon unserer Stadtfelder Leserin, die vorige Woche am Redaktionstelefon ihrem Ärger Luft macht. Ein Pärchen habe in der Nähe gebrütet, Jungtiere verschmutzten nun regelmäßig ihren Balkon mit Kot, berichtet sie.