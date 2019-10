Anwohner in Alt-Olvenstedt in Magdeburg wünschen sich einen Stein als Hindernis, damit das illegale Befahren des Weges in das Wohngebiet unterbunden wird. Die Wiese zeigt deutliche Fahrspuren. Foto: Marco Papritz

Falschparker und Falschfahrer sind in Alt-Olvenstedt in Magdeburg ein Ärgernis. Bewohner hoffen auf Unterstützung vom Ordnungsamt.

Magdeburg l Das hat sich am 21. Oktober 2019 beim Treffen der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Alt-Olvenstedt in Magdeburg gezeigt, als Sprecher Florian Philipp mit den Besuchern jene Themen besprechen wollte, welche die Bürgergruppe im nächsten Jahr angehen möchte. Die Jahresplanung war geprägt von aktuellen Problemen. Eines davon sind Fahrzeuge, die in der Lebersdorfer Straße im Abschnitt von der Birkenallee in Richtung Norden/ Hegewiesenweg auf dem Gehweg abgestellt werden. „Die Straße ist nicht gerade breit und hat nur auf einer Seite einen Gehweg, der u. a. von Kindern genutzt wird. Und ausgerechnet der ist regelmäßig mit parkenden Autos zugestellt“, machte eine Anwohnerin ihrem Ärger Luft.

Ein ganz anderes Problem zeigt sich auf dem Sankt-Laurentius-Weg, der über die Helmstedter Chaussee in das Saure Tal führt. Er wurde einst bei der Entstehung des Wohngebiets asphaltiert und von Baufahrzeugen als Baustraße genutzt und wird eigentlich als Fuß- und Radweg geführt. „Das hält aber so manchen Autofahrer nicht davon ab, ihn zu nutzen“, wiesen Anwohner hin. Der Unmut darüber sei auch deswegen so groß, „weil der Weg von Kindern als Schulweg zur nahegelegenen Grundschule genutzt wird.“

Teilnehmer des GWA-Treffs schlugen vor, einen Stein am Anfang des Sankt-Laurentius-Weges als unumgängliches Hindernis integrieren zu lassen, um das Problem der illegalen Nutzung zu lösen. Beide Sachverhalte sollen mit dem Ordnungsamt der Stadt Magdeburg besprochen werden, so GWA-Sprecher Florian Philipp.