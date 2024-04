Mit der Kleidertauschparty startete auch die Fashion Revolution Week in Magdeburg. Eine Designerin erklärt, weshalb auch Secondhand-Ware nicht immer nachhaltig sein muss.

Kleidertauschparty in Magdeburg: Warum auch Secondhand nicht immer nachhaltig ist

Theresa Gorges (l.) von „Nix Neues“ und Anke Brämer von „Querstyle“ sind während der Kleidertauschparty in Magdeburg fleißig am Sortieren der Kleidung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Was für den einen nur ein altes Teil ist, kann für den anderen ein kleiner Schatz sein: Am 20. April 2024 verwandelte sich das Volksbad Buckau bei der mittlerweile dritten Kleidertauschparty, die im Rahmen der Fashion Revolution Week im Volksbad organisiert wurde, in einen Treffpunkt für Modeenthusiasten und Umweltaktivisten gleichermaßen.