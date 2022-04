FCM-Aufstieg in Magdeburg: Fan-Kritik am Polizeieinsatz in der Partynacht am Hasselbachplatz

Die Fanhilfe Magdeburg hat den Einsatz der Polizei nach dem Aufstieg des 1. FC Magdeburg in die zweite Bundesliga scharf kritisiert. Sie sprach von überzogenem Handeln.

Magdeburg - Die Fanhilfe Magdeburg hat das Vorgehen der Polizei am Hasselbachplatz scharf kritisiert. In einem besonderen Appell richten sie sich nun an die Fußballfans.