Noch nie hatte der 1. FC Magdeburg bessere Chancen, in die Bundesliga aufzusteigen als aktuell. Während die Ergebnisse beflügeln, sorgen die Trainingsbedingungen für Ernüchterung.

Magdeburg. - Der 1. FC Magdeburg steht sportlich so gut da wie nie, ist aktuell Dritter der Zweitliga-Tabelle. Doch die Infrastruktur kann da nicht mithalten. Im Gespräch mit Volksstimme-Reporterin Sabine Lindenau erklären die beiden Geschäftsführer Martin Geisthardt und Otmar Schork, was die größten Probleme sind, welche Lösungen sie der Landeshauptstadt Magdeburg schon vorgeschlagen haben und was jetzt dringend passieren muss.