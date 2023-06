Der Sommer kommt, Sonnensegel oder andere Schattenspender fehlen in vielen Magdeburger Kitas bis heute. Der Stadtrat ist empört. Er hatte schon im Vorjahr Abhilfe befohlen.

Fehlender Hitzeschutz in Magdeburger Kitas: Wütende Stadträte machen Druck

Magdeburg - Das Hitzeproblem in Magdeburger Kitas ist seit Jahren bekannt. Vor allem in Kita-Neubauten noch ohne oder mit nur spärlichem Baumbestand heizen sich Räume auf mehr als 30 Grad Celsius auf und sind Außenanlagen im Sommer kaum mehr nutzbar. Dem Stadtrat platzte zur Sitzung am 30. Mai 2023 der Kragen.