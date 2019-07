In Magdeburg wurde ein mutmaßlicher Einbrecher kurz nach der Tat festgenommen. Polizisten hatten persönliche Dokumente von ihm am Tatort gefunden. Der junge Mann wurde am nächsten Tag vehört. Symbolfoto: Anja Guse

Magdeburg l Dumm gelaufen: In Magdeburg ist ein 19-Jähriger nach einem Einbruch aufgeflogen und festgenommen worden. Er ließ im Haus seinen Rucksack mit Ausweis zurück. Die ganze Geschichte:

Zwei junge Männer drangen am 25. Juli 2019 gegen 15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Magdeburger Tulpengrund ein. Dafür hoben sie ein Gitter eines Lichtschachts aus, zerstörten das Kellerfenster und verschafften sich Zutritt. Kaum drinnen durchsuchten sie das Haus, teilte die Polizei mit.

Das fiel einer Nachbarin auf. Im Flur bemerkte sie die beiden scheinbar noch jugendlichen Täter. Als diese die Nachbarin sahen, flüchteten sie durch die Haustür und anschließend mit einem Fahrrad und einem E-Scooter. Mit dabei: ein Koffer voller Schmuck. Nicht mit dabei: der eigene Rucksack mit persönlichen Dokumenten. Den hatte wohl einer der Täter in der Eile im Haus vergessen.

Ein 79-jähriger Nachbar wurde ebenfalls auf die Situation aufmerksam. Mit seinem Auto verfolgte er die Einbrecher. Dabei verloren diese den Koffer. Der Nachbar sicherte den Koffer, die Täter waren erst einmal fort.

Bei der Überprüfung des Tatorts fanden die Polizisten den Rucksack, der den Tätern gehören musste. Und so wurde einer der Beiden, ein 19-jähriger, polizeibekannter Mann, kurz darauf vorläufig zu Hause festgenommen. Er blieb über Nacht in Polizei-Gewahrsam und wurde am Freitagvormittag vernommen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Der junge Mann ist unter anderem bereits wegen Einbruchs, Drogenkriminalität und Raub in Erscheinung getreten.