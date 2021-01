Ein 20-Jähriger hat in Magdeburg eine Tankstelle überfallen. Er wurde von einem Zeugen gefasst.

Magdeburg l Unter Auflagen wurde ein 20-jähriger Mann in Magdeburg wieder auf freien Fuß gesetzt. Er soll am 20. Januar 2021 in Magdeburg eine Tankstelle überfallen haben. Das teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte den jungen Mann festgehalten.

Was war geschehen?

Kurz nach 21 Uhr sei der junge Mann in eine Tankstelle in der Brenneckestraße gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen begab er sich gezielt zum Verkaufstresen und forderte von der 33-jährigen Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Dabei gab er vor, eine Waffe zu besitzen, indem er seine rechte Hand in die Jackentasche steckte. Aus Angst vor Repressalien kam die Mitarbeiterin der Aufforderung nach und übergab Bargeld im oberen zweistelligen Bereich, so die Polizei. Anschließend flüchtete der Mann aus der Tankstelle.

Ein 34-jähriger Zeuge befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Tankstellengelände und nahm unmittelbar die Verfolgung des Mannes auf. Er stellte ihn in der Nähe und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg wurde für den inzwischen vorläufig festgenommenen 20-Jährigen Haftantrag beim Amtsgericht in Magdeburg gestellt. Nach der richterlichen Vernehmung wurde der Haftbefehl unter Auflagen ausgesetzt, teilte die Polizei mit.