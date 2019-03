Ein Mann belästigt in Magdeburg eine Frau. Jetzt sitzt er in U-Haft. Symbolfoto: Anja Guse

Ein Mann hat in Magdeburg eine Frau sexuell belästigt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Magdeburg (ag) l Eine 31-jährige Frau ist am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in Magdeburg in einer Tanzbar in der Altstadt von einem 25-jährigen Mann sexuell belästigt worden. Als die Frau um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab, so dass sie sich entfernen konnte.

Der Mann verließ den Tatort, konnte aber kurze Zeit später von Polizisten in der Otto-von-Guericke-Straße angetroffen werden. Er wurde zur Dienststelle gebracht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in U-Haft genommen, teilte die Polizei mit.