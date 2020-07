In Magdeburg ist der Polizei ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen. Foto: Jens Wolf/dpa

In Magdeburg haben Polizisten einen Mann beim Pinkeln an eine Hauswand erwischt. Nun sitzt der 18-Jährige in Haft.

Magdeburg (vs) l In Magdeburg ist der Polizei zufällig ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen. Der 18-Jährige aus Guinea-Bissau wurde von den Polizisten dabei beobachtet, wie er gegen ein Hauswand am Hasselbachplatz urinierte, teilt die Polizei mit. Die Beamten schritten ein. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie fest, dass ein Haftbefehl gegen den 18-Jährigen vorlag. Der wurde vollstreckt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Magdeburg |