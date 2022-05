Feuer, Friedenspreis und fette Beats: Sieben schöne Veranstaltungen am Wochenende in Magdeburg

Magdeburg - Die Landeshauptstadt im November erleben: egal, ob beim St. Martins Feuer, zur Jobmesse in der Festung Mark oder in der dunklen Gothic-Szene: Am Wochenende gibt es in Magdeburg wieder viele unterhaltsame Ziele für Familie, Pärchen oder Single zu entdecken. Unsere sieben Ausflugstipps, um das Wochenende trotz kühlen Wetters genießen zu können.