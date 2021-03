In Magdeburg brannte in einem Mehrfamilienhaus ein Keller. Symbolfoto: Martin Rieß

Bei einem Brand in einem Magdeburger Mehrfamilienhaus sind zwei Personen verletzt worden. Ein Mann kam ins Krankenhaus.

Magdeburg l In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hohepfortestraße hat es am Donnerstagabend gebrannt. Eine Mieterin nahm gegen 17.45 Uhr Brandgeruch wahr und informierte die Feuerwehr.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten sich die meisten Mieter aus dem Gebäude retten. Nur ein 30-jähriger Mann wurde noch vermisst. Schwarzer Rauch zog aus der Tür und zwei Kellerfenstern, berichtete die Feuerwehr.

Die Feuerwehr traf den gesuchten Mann in 1. Obergeschoss an. Er konnte sich zurück in seine Wohnung flüchten. Dort wartete er auf dem Balkon.

Die Einsatzkräfte löschten den Vollbrand im Keller. Der Mann wurde durchs Treppenhaus nach draußen geführt. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Eine weitere Bewohnerin lehnte eine stationäre Behandlung ab, so die Polizei.

Die Feuerwehr weist nochmal darauf hin, bei Bränden im Treppenhaus, in Kellern oder benachbarten Wohnungen in der eigenen Wohnung zu bleiben. "Dieser Bereich ist in der Regel sicher und dort sollte das Eintreffen der Feuerwehr abgewartet werden", heißt es in einer Mitteilung. Die Flucht durch verrauchte Bereiche könne dagegen tödlich enden.

Die Polizei ist am Freitag vor Ort und nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf, sagte eine Sprecherin. Die Schadenshöhe sei noch unklar.