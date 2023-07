Mehr als drei Stunden kämpfte die Feuerwehr in Magdeburg-Buckau gegen einen Brand in einer alten Lagerhalle. Was zur Ursache des Feuers bislang bekannt ist.

In Magdeburg-Buckau brannte am Montag (24. Juli 2023) eine alte Lagerhalle. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war es nicht einfach, an den Brandort heranzukommen. Zum Einsatz kam deshalb auch eine Drehleiter.

Magdeburg - Der Brand in einer alten Lagerhalle in Magdeburg-Buckau hat am Montag (24. Juli 2023) die Feuerwehr in Atem gehalten. Mehr als drei Stunden kämpften 33 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Was die Polizei zur möglichen Ursache des Feuers sagt - und wie das schwere Gewitter den Einsatz behinderte.