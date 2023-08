Feuer in Magdeburg: Tonnen von Hausmüll in Brand

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am Montag (31. Juli 2023) ist im Bunker 2 des Müllheizkraftwerks Magdeburg-Rothensee ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in dem Bunker, in dem Hausmüll gelagert ist, brach gegen 18 Uhr aus. Auch am Dienstag (1. August 2023) sind noch Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, um Glutnester zu löschen. Was bislang zum Brand bekannt ist und welche Auswirkungen er auf die Energieversorgung der Magdeburger hat.